Heidi Løke må gjøre om på Larvik-planene

Planen var at Heidi Løke skulle forlate Storhamar etter inneværende håndballsesong og vende tilbake til gamleklubben Larvik.

Løke signert i oktober i fjor en avtale med Larvik som strekker seg fram til 2020, men mandag meldte Vestfold-klubben at de økonomiske problemene er så store at klubben stanser alle utbetalinger med øyeblikkelig virkning. Samtidig ble alle ansatte fristilt.

– Jeg er jo fristilt jeg også, men jeg hadde jo planlagt å være tre år i Larvik. Men da blir sikkert de planene gjort litt om på, jeg vet ikke, sier Løke til NTB om hva som skjer etter sesongslutt.

– Jeg synes er at det er utrolig trist. Først og fremst med tanke på de jentene som er der nå, det er ingen enkel situasjon å være i.

Utrolig kjedelig

Hva som skjer med Larvik håndballklubbs elitesatsing er helt i det blå. Det samme er plutselig den meritterte strekspillerens framtidsplaner.

– Jeg har ikke tenkt så mye over det, for jeg fikk jo beskjed om dette i går (mandag) som alle andre. Jeg har ikke hatt mye tid til å tenke meg om, så jeg får bruke tiden framover på å tenke nøye gjennom hva jeg skal gjøre. Jeg har jo en samboer og to barn som jeg må ta hensyn til også, det er ikke bare meg.

Men en ting virker krystallklart: Hun vil spille på et høyt nivå i framtiden.

– Jeg har fortsatt ambisjoner om å spille på landslaget noen år til, og spille på et høyt nivå. Så det er viktig for meg at de sportslige ambisjonene for klubben jeg skal spille for også er der, at det er et godt nok sportslig tilbud.

– Det er utrolig kjedelig, for man hadde planlagt at «sånn skulle det bli nå», men vi får se.

Fullføre med stil i Hamar

Men først handler det om å spille ferdig i Storhamar.

– Jeg skal fullføre med Storhamar med stil, så får vi se hva jeg gjør. Jeg har ikke tatt stilling til verken det ene eller det andre. Jeg får bruke tiden framover til å finne med en ny klubb eller se hva som skjer, sier Løke.

– Larvik holder meg underrettet om hva som skjer og veien videre, men … jeg vet ikke hvordan det vil bli. Jeg håper at Larvik vil fortsette å eksistere, men på hvilket nivå vet man ikke ennå. Det er utrolig synd at det er blitt som det er blitt.

