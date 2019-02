Gais nekter å spille ferdig skandalekamp i Sverige

NTB Sport

Den svenske cupkampen i fotball ble stanset sekunder ut i annen omgang etter at IFK Göteborg-supportere anvendte pyroteknikk. Det ble tent bengalske lys og skutt en rekke raketter ut på banen. Stillingen var 0-0 da derbykampen ble stoppet.

Tirsdag formiddag kom det melding fra klubbene at kampen skulle spilles ferdig uten publikum tirsdag ettermiddag. Nå er det klart at det ikke blir spill tirsdag etter at Gais har informert om at de ikke vil møte til kamp.

– Gais samlede oppfatning er at alt annet enn at klubben (Gais) tildeles en 3-0-seier vil være et tap for fotballen og en aksept for gårsdagens omfattende ordensproblemer, heter det i en uttalelse fra klubben.

Dersom kampen hadde blitt ferdigspilt som planlagt tirsdag ville det blitt uten Gais-keeper Marko Johansson. IFK-supporterne fyrte blant annet opp raketter bak målet der Johansson sto.

– Jeg kommer ikke på banen i dag. Det går ikke. Det ringer fortsatt i øret, og jeg har veldig vondt i hodet. Jeg greide ikke å sove noe i natt, sier Johansson til Aftonbladet.

– Det begynte å smelle overalt. Jeg så at det landet masse greier på gresset rundt meg. Så hørte jeg et kraftig smell, og det begynte å ringe i øret. Selvsagt ble jeg redd, sa Johansson.

– Jeg er utrolig skuffet. Slikt skal ikke skje, og jeg håper at kampen blir fullført, sa IFK-styreleder Mats Engström til Aftonbladet mandag.

– Vi hadde ikke fått noen signaler om at noe slikt var på gang hos fansen. De har oppført seg bra tidligere og vært til stor støtte, så dette er bare leit, sa Engström videre.

