EU-domstol ga spanske klubber medhold i sak om statsstøtte

Konkurransekommisjonen kom i 2016 til at Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao og Osasuna hadde fått skattefordeler som i praksis innebar ulovlig statsstøtte. Klubbene ble dømt til å betale tilbake store summer, men nå er den avgjørelsen opphevet.

Retten, som er EUs nest høyeste domstol, konkluderer med at konkurransekommisjonen gjorde en feil i sin vurdering av fakta da skattefordelene ble regnet som statsstøtte.

Det var Barcelona som anket saken inn for Retten i Luxembourg by. Konkurransekommisjonen har to måneders frist til å anke avgjørelsen inn for EUs høyeste rettsinstans, Domstolen.

