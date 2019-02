Brendan Rodgers klar for Leicester

NTB Sport

Rodgers tar over laget etter kampen mot Brighton og leder Leicester-spillerne mot Watford lørdag. Ansettelsen skjer bare to dager etter at Claude Puel fikk sparken. Leicester har ikke vunnet en kamp siden 1. januar.

– Jeg er veldig glad for nå å være trener for denne fantastiske fotballklubben. Forhåpentligvis kan vi, med min erfaring og talentet i spillergruppen, være suksessfulle sammen, sier Rodgers i en videosnutt lagt ut på Leicesters Twitter-konto.

– Jeg er veldig privilegert og stolt over å være her som Leicester-manager. Jeg skal vie livet mitt for at supporterne skal bli fornøyde, sier han til klubbens nettsted.

Samtidig er det klart at Neil Lennon går inn som midlertidig manager i Celtic. Han var Celtic-manager i fire sesonger fram til han ga seg i 2014.

Den tidligere Liverpool-manageren Rodgers etterfulgte Ronny Deila som Celtic-manager i mai 2016. Med den norske landslagsstopperen Kristoffer Ajer blant hans mest betrodde spillere har Celtic vunnet samtlige hjemlige titler i hans tid i klubben.

Han tar med seg assistentene Kolo Touré og Chris Davies til klubben. 46-åringen har undertegnet en kontrakt som strekker seg til juni 2022.

(©NTB)