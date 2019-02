Brassard byttet garderobe før overgangsfristen

NTB Sport

Brassard gjorde seg klar til å spille for Florida Panthers i bortekampen mot Colorado Avalanche da han fikk vite at han var blitt Avalanche-spiller. Han gikk om lag 100 skritt til hjemmegarderoben, spilte for Avalanche og scoret i 3-4-tapet etter forlengning.

– Jeg er glad for å være her og skal gjøre mitt beste for å hjelpe laget i jakten på sluttspillplass, sa Brassard.

Overgangsvinduet i NHL ble lukket mandag, og mange lag var aktive de siste timene. New York Rangers fortsatte å kvitte seg med spillere i sin foryngelsesprosess etter at Zuccarello i helgen ble sendt til Dallas Stars. Kevin Hayes forsvant til Winnipeg Jets og Adam McQuaid til Columbus Blue Jackets.

Blue Jackets står igjen som overgangsvinneren. I tillegg til McQuaid har klubben de siste dagene sikret seg Matt Duchene og Ryan Dzingel fra Ottawa og keeper Keith Kinkaid fra New Jersey Devils.

Vegas Golden Knights styrket også sine sjanser før sluttspillet ved å hente Mark Stone, etter manges mening den beste spilleren tilgjengelig på overgangsmarkedet, fra Ottawa Senators i bytte for blant andre stortalentet Erik Brännström.

– Den slags spiller blir ikke tilgjengelig ofte. Vi mener han er en av de beste allroundspillere i ligaen, sa Knights-sportsdirektør George McPhee.

Jets gjorde seks byttehandler mandag, hvorav Hayes var viktigste forsterkning.

Dallas Stars var godt fornøyd da Zuccarello kom fra Rangers lørdag, og han imponerte i debuten inntil han brakk armen da han blokkerte et skudd. Nordmannen må opereres og mister mye av innspurten i grunnserien, men Stars unnlot å hente en erstatter.

