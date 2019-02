– Røthe takker Klæbo for å få sjansen på 15 kilometer

NTB Sport

Klæbo har allerede to gull i ski-VM i Seefeld, men har gitt bort plassen sin til Sjur Røthe onsdag.

– Jeg føler meg ikke helt klar for 15 kilometer onsdag, og skal jeg kunne hevde meg i teten må jeg være helt på topp samt ha en god dag. Der er jeg dessverre ikke, så derfor velger jeg i stedet å fokusere på fredagens stafett, sier Klæbo til NTB via sin far Håkon Klæbo.

– Jeg mener det er riktig å gi fra seg plassen til andre på laget som er bedre forberedt for distansen. Dette varslet jeg skiforbundet om i går, så er det opp til dem å ta ut hvem som skal få plassen min.

Verdensmester Røthe er veldig glad for å få gå.

– Jeg takker Johannes for at jeg får lov å gå, sa Røthe, som mener han er i angrepsposisjon på klassiskøvelsen.

– Formen kjennes brukbar, og jeg føler meg i angrepsposisjon, så jeg tror dette skal gå bra, sa Røthe.

– I samråd med (sprinttrener) Arild Monsen i går bestemte Johannes seg for å stille sin plass til disposisjon for Sjur Røthe. Han hadde en følelse av at Sjur vil kunne gjøre det bedre enn ham. Det står respekt av den avgjørelsen, sa herretrener Eirik Myhr Nossum på pressetreffet tirsdag morgen.

Laget ellers består av Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen og Didrik Tønseth.

