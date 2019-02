«Strukturell empati» avgjørende for Mourinhos neste klubbvalg

NTB Sport

Det uttaler den 56-årige portugiseren til Daily Telegraph. Han har vært uten klubb siden han fikk sparken i Manchester United en uke før jul. Han sier at klubben der han i størst grad har følt at empati var del av klubbkulturen er Inter.

Mourinho førte Milano-klubben til en mesterligatriumf, to italienske seriegull og en cuptittel i løpet av to sesonger fra 2008 til 2010.

Mourinho hevder at penger ikke er avgjørende for ham, og at han allerede har sagt nei til et lukrativt tilbud fra en klubb han ikke navngir «fordi jeg vil ha fotball på høyt nivå og ambisjoner på høyeste nivå».

Likevel sier han at det kravet bare er nummer to på hans liste.

– Jeg vil ikke havne i interne konflikter igjen. Jeg vil ha intern empati. Da blir konfliktene på banen hver søndag, når du konfronterer et annet lag som vil stjele de tre poengene fra deg.

Konflikter

Mourinho er kjent for å være alt annet enn konfliktsky, og han har ofte havnet i strid med spillere og ledere i sine klubber. Han hadde en lovende første sesong som Manchester United-manager med seier i ligacupen og europaligaen, men den neste sesongen ble troféløs, og etter hvert ble alt forsuret og spolert av et dårlig klima mellom manageren og viktige spillere.

– Jeg vet ikke om dette er en dårlig oversettelse fra portugisisk, men jeg vil jobbe med strukturell empati. En klubb er en struktur, en kompleks struktur der manageren er en viktig del av strukturen, men han er ikke hele strukturen, sier Mourinho til Daily Telegraph.

– Jeg vil jobbe med folk jeg elsker, folk jeg har lyst til å jobbe med, som har de samme ideer som meg. Slik var det i Inter, og slike klubber finnes. Vanligvis er det en veldig viktig del av en suksessrik klubb.

Han sa at han ikke vil jobbe et sted der det er permanent konflikt.

Refleksjon

– Folk sier at man lærer mer av nederlag enn av seirer. Kanskje er det noe sant i det, selv om jeg føler at min naturlige situasjon er å vinne. Dette er første gang jeg har gått 18 måneder uten å vinne et trofé. Noen er troféløse i 18 år, jeg har vært det i 18 måneder, sier han.

Portugiseren gjør det klart at han er langt fra ferdig som topptrener.

– Nå har jeg tid til refleksjon og tankevirksomhet. Jeg forsøker å forstå alt slik at jeg er rede når neste mulighet kommer. Jeg vet at den rette muligheten kommer og har avvist tilbud som ikke er riktige for meg, sier han.

