Frisk Asker saksøkes av tidligere trener

Det bekrefter Hillmans advokat til Budstikka.

– Partene har forhandlet hele veien og ble fredag enige om at de ikke kommer fram til en sluttavtale. Derfor saksøker Scott Hillman nå klubben for det tapet han lider. Han vil kreve klubben for full lønn ut perioden, i tillegg til andre ytelser han har gjennom kontrakten han skrev med klubben, sier advokat Bjørn Jacobsen.

Canadieren signerte en toårskontrakt med Frisk Asker i sommer, men fikk sparken 17. desember.

Partene har forhandlet om en sluttavtale, men har ikke kommet til enighet. Frisk Askers advokat Halvor Finne opplyser til avisen at klubben mener det var saklig grunn for oppsigelse og at de har gitt Hillman et svært godt tilbud.

– Jeg er litt overrasket over at det nå varsles om søksmål, fordi jeg mener det vil være i begge parters interesse å løse dette utenfor rettssalen, sier Frisk Askers advokat.

