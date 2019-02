Dopingdømt østerriker om Johaug-saken: – Jeg tror det var en oppdiktet historie

NTB Sport

På mandagens pressekonferanse fikk Johaug spørsmål om dopingsaken hennes og Dürrs kunne sammenlignes. Østerrikeren ble tatt for bruk av EPO i 2014.

– Det får stå på hans regning. Jeg har ikke satt meg inn i saken og kan ikke uttale meg, sa Johaug.

Anklager Johaug

Hun har flere ganger tidligere i VM sagt at dopingsaken kommer til å forfølge henne i årene som kommer.

Mandag dukket den altså opp igjen. Det er i et intervju med den svenske avisen Expressen Dürr kommer med uttalelsene. Han gir også tydelig uttrykk for at han ikke kjøper Johaugs forklaring.

– Jeg tror det var en oppdiktet historie, som med alle andre. Hun hadde forberedt en forklaring og sa «jeg var uheldig og brukte denne kremen, og jeg hadde ingen anelse om hva det var». De fikk den historien ut i offentligheten, sier Dürr.

– Og så er det jo slik at man ikke er like mistenkeliggjort om man er fra Norge eller Skandinavia. Der er man jo født med ski på beina, fortsetter han.

– Ikke noe nytt

Johaug-manager Jørn Ernst svarer følgende til NTB om Dürrs utspill.

– Slike utsagn dukker jo opp med jevne mellomrom. Det er ikke noe nytt. Hva skal vi si? Fakta i saken er belyst, og vi er trygge på det.

Dürr kom fra «ingen steder» og gjorde det sterkt i Tour de Ski 2013–14. Midt under OL i Sotsji kom beskjeden om at han var tatt for EPO-doping.

Han ble utestengt i to år.

Johaug ble dømt og utestengt etter en positiv dopingprøve høsten 2016.

Det kom etter bruk av kremen Trofodermin som inneholder stoffet clostebol.

