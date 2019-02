TSN: Zuccarello klar for ny klubb

NTB Sport

Det er TSN-journalisten Bob McKenzie som har lagt ut melding om overgangen på Twitter natt til søndag norsk tid, og TSN har fulgt opp med sak, skriver VG.

Dermed ser det ut at den varslede overgangen for Zuccarello etter ni sesonger i New York Rangers er en realitet, etter at han spilte sin siste kamp for klubben i forrige uke.

Etter 1-4-tapet mot New Jersey sa Zuccarello til NTB at han har hatt veldig mange fine år i klubben. På spørsmål om de pågående kontraktsforhandlingene sa han:

– Det er ikke så mye usikkerhet. Det er tre dager igjen til jeg mest sannsynlig ikke spiller her lenger.

