Puel fikk sparken i Leicester

NTB Sport

Spekulasjonene rundt franskmannens framtid har gått i lang tid. Det har i mange måneder murret blant Leicester-fansen, men først etter lørdagens 1-4-smell hjemme mot Crystal Palace røk strikken for Puel.

Leicester bekreftet søndag formiddag at klubben er på managerjakt. «Revene» har ikke vunnet en fotballkamp siden 1. januar. Siden har laget tapt fem av seks seriekamper. Det eneste oppløftende resultatet i denne perioden var 1-1-oppgjøret borte mot Liverpool.

Svikt

Formsvikten har sendt Leicester ned på feil side av tabellen. Den sensasjonelle Premier League-mesteren fra 2016 ligger på 12.-plass med 32 poeng, og det skal ikke så mange svake resultater til før klubben er påmeldt i nedrykksstriden.

Det er i øyeblikket åtte poeng ned til Southampton under streken, men Leicester har én kamp mer spilt.

Heller ikke i FA-cupen fikk Puel drahjelp. Allerede i første hinder snublet Leicester og røk 1-2 borte mot Newport fra nivå fire i engelsk fotball.

Varierer kraftig

Puel ble Leicester-manager høsten 2017. Han løftet klubben til 9.-plass, men varierende resultatet har hele veien vært en utfordring for 57-åringen. Klubben har ofte klart seg svært godt mot sterk motstand, men sviktet i kamper der Leicester var utpekt som favoritt.

Det ble tydelig i juleperioden. Da vant Leicester borte mot Chelsea og slo Manchester City hjemme, men imellom de to skalpene tapte «revene» for bunnlaget Cardiff. Det har vært kjenningsmelodien under Puel.

Leicester opplyser at også assistentmanager Jacky Bonnevay har forlatt klubben.

Førstelagstrenerne Mike Stowell og Adam Sadler leder A-laget inntil videre.

(©NTB)