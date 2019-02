Oppgitte russere etter Klæbo-knockout: – Hater sprint

NTB Sport

Gleb Retivykh og Aleksandr Bolsjunov ble nummer to bak overlegne Norge (Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen).

– Jeg hater sprint fordi det alltid er noe som dette, et taktisk spill. For Klæbo er dette som en lek, og han liker å leke et taktisk spill med de andre, sa Cramer med henvisning til at feltet stoppet opp på toppen av bakken.

– Hvordan slå Klæbo i sprint?

– Det må gjøres på en annen måte. Jeg tror det er å gå som i skiathlon. Full gass fra start. Kanskje det også er mulig i lagsprint. De (Norge) var bedre enn oss i dag, sa Cramer.

(©NTB)