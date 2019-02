Norges kvinner greit til finale i VM-lagsprinten

NTB Sport

Norge ble så vidt slått av Sverige i den første semifinalen. Stina Nilsson og Maja Dahlqvist er også finaleklare. Finland og Tyskland endte rett bak i spurten mellom fire lag, men er videre på tid.

Dahlqvist var 0,17 sekund foran Falla i spurten, mens de to andre var noen tideler bak. Italia på femteplass var slått med over 27 sekunder.

– Dette gikk greit. Det handlet om ikke å bruke mer enn nødvendig. Det blir atskillig tøffere i finalen. I mitt hode er fortsatt Sverige en ganske stor favoritt, sa landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.

– Vi forsøkte å få det så billig som mulig, og det gikk veldig greit. Jeg tror Maiken også gikk ganske billig. VI får håpe det er enda litt å trykke til med i finalen, sa Østberg.

I den andre semifinalen vant Russland foran Sveits. Slovenia og USA fulgte bak og tok seg videre på tid. Det samme gjorde Poland og Hviterussland.

NRK får opplyst at Falla fikk en muntllig advarsel fra juryen for et teknisk overtramp i sitt heat.

