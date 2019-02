Norge skuffet og ble nummer fem i laghoppingen: – Beklager at vi skuffer alle som ser på

NTB Sport

Norges lag, med Halvor Egner Granerud, Andreas Stjernen, Johann André Forfang og Robert Johansson, klarte ikke å gjenta bedriften fra Lahti-VM i 2017, da Forfang og Stjernen var med og fikset sølvet bak Polen.

Tyskerne, anført av Karl Geiger og Markus Eisenbichler vant med 987,5 poeng. Det var hele 56,6 poeng foran sølvvinner Østerrike. Japan tok bronsen, 67,3 poeng bak Tyskland i 130-metersbakken i Innsbruck.

Seieren var Tysklands første siden VM i Lahti i 2001. Vinnerlaget besto av Geiger, Eisenbichler, Richard Freitag og Stephan Leyhe.

Norge havnet hele 87,3 poeng bak de suverene tyskerne, og 20 poeng bak bronsen.

– Jeg er skuffa selvfølgelig på vegne av utøverne som jobber steinhardt hele tiden og som prøver å ta ut sitt beste, og et trenerteam i bakgrunn som har gjort en fantastisk jobb. Så klarer vi ikke å levere når det teller. Det er skuffende, og jeg beklager at vi skuffer alle som ser på og heier på oss, sa landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Tysk dominans

Norge lå på femteplass etter første omgang der ingen av nordmennene fikk ut sitt ypperste. Granerud åpnet under tunge forhold og landet på 117,5 meter. Etter han fulgte Stjernen opp med 123,5 meter, og Forfang, som hoppet med kneproblemer, strakte seg til 122 meter.

Det lå godt an til en foreløpig pallplass, men Johansson bommet som Norges sistemann da han landet på svake 117,5 meter.

Etter første omgang ledet Tyskland med hele 24,2 poeng på toer Østerrike og 32,8 poeng til Japan på tredjeplass. Polen var nummer fire, mens Norge var hele 54,1 poeng bak i storbakken. Norge hadde også 21,3 poeng opp til bronsen.

Forfang leverte

I annen omgang var forholdene bedre for Granerud, som noterte 121,5 meter. Tyskernes førstemann, Geiger, var i det umulige hjørnet og fulgte opp førstehoppet på 129 meter med meteren lenger.

Stjernen slo av i finaleomgangen og hoppet 120,5 meter. Forfang fikk det til å stemme bedre i finalen og klinket til med 127 meter. Det tente et lite håp om pallplass, men også utfordrerne hoppet godt.

Johansson avsluttet for de norske med et noe bedre hopp, men med 121 meter ble det til slutt 5.-plass på nordmennene.

– Det er jo selvfølgelig ikke der vi ønsker å være. Det må vi bare innse. Jeg føler at sistehoppet mitt er nærmere, men det vil liksom ikke helt fly. Jeg vet jeg ikke er langt unna, så nå handler det om at vi må tørre å stå i det her og jobbe på videre. Selv om det kan se sånn ut, er vi ikke langt unna. Det er jeg ganske sikker på, sa Johansson.

Dermed ble det ingen norsk opptur etter at Forfang ble beste nordmann med 7.-plass i lørdagens individuelle konkurranse.

Norge har tatt medalje i hopp i hvert eneste mesterskap siden 2003, og neste sjanse for herrene kommer i normalbakken fredag. Deretter følger blandet lagkonkurranse lørdag.

(©NTB)