Kristoffersen toer bak Hirscher etter første omgang

Hirscher noterte bestetiden med startnummer 2. Kristoffersen kom nærmest, men han kom et par tideler for sent til å tukte den sterke østerrikeren igjen, slik han gjorde i storslalåmrennet i VM nylig.

– Jeg gjorde en liten feil da jeg var litt sent inn i en sving, men 22 hundredeler er OK. Marcel er den beste skiløperen i øyeblikket, men jeg gir 100 prosent i hvert renn for å gi ham kamp, og i VM så vi at det er mulig, sa nordmannen.

Alexis Pinturault fra Frankrike er nummer tre, 0,68 sekund bak lederen. Dermed er det medaljevinnerne fra VM i Åre som ligger på de tre første plassene, om enn ikke i samme rekkefølge. På fjerdeplass følger svenske Matts Olsson.

Det skiller mye i storslalåmløypa i Bulgaria, og bare fem mann er mindre enn et sekund bak Hirscher.

Rasmus Windingstad på 12.-plass er nest beste nordmann, men han er hele 2,05 sekund bak.

Leif Kristian Nestvold-Haugen og Bjørnar Neteland får også kjøre finaleomgangen. De er henholdsvis på 26.-plass (3,10 bak) og på 29.-plass (3,43).

Fabian Wilkens Solheim endte på 43.-plass, mens Aleksander Aamodt Kilde og Timon Haugan kjørte ut.

