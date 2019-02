Kristoffersen slo Hirscher og vant i Bulgaria

NTB Sport

Kristoffersen lå som nummer to, 22 hundredeler bak Hirscher, etter første omgang. Den nybakte verdensmesteren i disiplinen kjørte godt også i finalen, og vant til slutt fire hundredeler foran Hirscher.

Det var første gang Kristoffersen slo Hirscher i verdenscupen denne sesongen. Det var samtidig Kristoffersens første seier i verdenscupen siden januar 2018. Da vant han i slalåm.

Det var også hans 17. individuelle seier i verdenscupen.

Med 2.-plassen vant Hirscher storslalåmcupen sammenlagt nok en gang. Det har han gjort hver gang siden Ted Ligety vant i 2014.

Tok igjen Hirscher

Fra startnummer seks kjørte Kristoffersen en god første omgang, og lå noen hundredeler bak østerrikeren hele veien. Mot slutten tapte han derimot mer og startet 22 hundredeler bak i finalen.

– Jeg gjorde en liten feil da jeg var litt sent inn i en sving, men 22 hundredeler er OK. Marcel er den beste skiløperen i øyeblikket, men jeg gir 100 prosent i hvert renn for å gi ham kamp, og i VM så vi at det er mulig, sa nordmannen etter første omgang.

I finalen leverte 24-åringen nok en god omgang, og da den østerrikske superstjernen gjorde noen feil, fikk Kristoffersen se Hirscher kjøre inn til røde tall.

Thomas Fanara kjørte en god annen omgang og tok 3.-plassen. Dermed endte han på pallen for tredje gang denne sesongen.

Nestvold-Haugen klatret

Rasmus Windingstad ble nest beste nordmann med 7.-plass. Han kjørte seg opp fra 12.-plass etter første omgang. 25-åringen endte 1,67 sekunder bak vinneren.

Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte godt på toppen i første omgang, men feilet nedover og lå på 26.-plass, over tre sekunder bak. I finaleomgangen viste 31-åringen derimot styrke gjennom hele løypa og fikk se utfordrer etter utfordrer havne bak på lista. Med aller best tid i finalen klatret Lommedalen-alpinisten hele veien til en 10.-plass.

Også Bjørnar Neteland kjørte seg opp i finalen, fra 29.- til 14.-plass.

Fabian Wilkens Solheim endte på 43.-plass, mens Aleksander Aamodt Kilde og Timon Haugan kjørte ut.

