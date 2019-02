Innbytter Bale reddet Real fra nytt poengtap

NTB Sport

Casemiro gikk i bakken innenfor 16-meteren, og dommeren valgte å gi Real Madrid sjansen fra 11 meter. Gareth Bale var byttet inn fire minutter tidligere, og waliseren gjorde ingen feil fra krittmerket, satte inn 2-1 og sørget for borteseier.

Dermed slo storklubben tilbake etter det flaue 1-2-tapet for Girona på hjemmebane i forrige serierunde. De klatrer samtidig opp i ryggen på byrival Atletico, som vant 2-0 hjemme mot Villarreal tidligere på dagen. Real er to poeng bak annenplassen.

Avstanden opp til serieleder Barcelona er på ni poeng når 13 serierunder gjenstår.

Karim Benzema scoret Real Madrids første mål søndag. Franskmannen var sikker på straffespark like før pause. Etter en time spill slo vertene tilbake da Roger Marti satte inn 1-1, men så dukket altså innbytter Bale opp.

Nå venter to gigantoppgjør for de hvite fra Madrid. Onsdag møter de erkerival Barcelona på hjemmebane i den andre av to semifinaler i cupen. Real har et godt utgangspunkt etter 1-1 på bortebane. Helgen etter møtes lagene igjen, den gangen i ligaen. Også da har Real hjemmebane.

Der må de klare seg uten forsvarsspiller Nacho Fernandez. Han ble utvist for to gule kort i søndagens kamp mot Levante. Noen minutter senere ble også hjemmelaget redusert til ti mann, da Pedro Lopez ble utvist, også han etter to gule kort.

