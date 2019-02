Etterlengtet seier for Skarpnord i Australia

NTB Sport

Den norske golfproffen, som er bosatt i Australia, brukte 69 slag på søndagens runde og endte åtte slag under par totalt. Etter å ha greid birdie på sine to siste hull seiret hun to slag foran australske Hannah Green og spanske Nuria Iturrios etter fire runder.

– Jeg er henrykt. Nå er jeg veldig, veldig glad, for de siste årene har jeg slitt en del og ikke spilt så godt som jeg vet jeg kan, sa 33-åringen til europatourens nettsted.

Med seieren er hun garantert plass på europatouren i to år til.

Skarpnord, som opprinnelig er fra Sarpsborg, ble nummer to i en turnering i Abu Dhabi i januar. Med søndagens seier topper hun europatourens pengeliste så langt i år.

– Jeg har fått en flott start på året. Det er godt å se at det harde arbeidet jeg legger ned endelig begynner å gi resultater, sa hun.

Hun innledet søndagens runde på delt 2.-plass ett slag bak svenske Madelene Sagström. Det ble en dårlig start med bogey på første hull, men hun gikk opp i delt ledelse da Sagström fikk dobbeltbogey på 3. hull.

Skarpnord var i ledelse alene med birdie på 6. hull og styrket den med birdie også på neste hull. Australske Doey Choi gikk forbi henne med sterkt spill, men Skarpnord svarte med birdie på 10. og 11. hull og var igjen på toppen av lista.

Bogey på 13. og 16. hull skapte spenning, og hun var likt med Iturrios før de to siste hullene, men avslutningen hennes kunne ingen matche.

Skarpnord er bosatt i den australske delstaten Victoria sammen med sin australske kjæreste Richard Green. Hennes neste oppgave er Canberra Classic kommende helg.

Australian Ladies Classic, som inngår både i europatouren og australiatouren, ble avviklet på Bonville Gold Club ved Coffs Harbour i delstaten New South Wales.

Tonje Daffinrud endte på delt 34.-plass etter en svak 78-runde søndag, mens Karoline Lund spilte sin beste runde i turneringen med 71 slag og klatret til 46.-plass.

(©NTB)