Celtic og Ajer fosser videre

Rangers vant 5-0 borte mot Hamilton Academical tidligere søndag og kunne tette luken til gullfavoritt Celtic. Glasgow-klubben ville det derimot annerledes hjemme mot Motherwell.

Ajers lag ledet 2-0 til pause, men etter hvilen reduserte gjestene. Rangers håpet på poengtap for erkerivalen, men i sluttminuttene satte Odsonne Édouard inn sin scoring nummer to for kvelden. På overtid fastsatte Oliver Burke sluttresultatet til 4-1.

Ajer spilte hele kampen og pådro seg et gult kort etter en snau time spilt.

Med søndagens resultater er det altså fortsatt åtte poeng som skiller serieleder Celtic og toer Rangers. Aberdeen innehar 3.-plassen, 13 poeng bak Celtic.

