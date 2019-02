VM-sensasjonen Karlsson sa unnskyld til Kalla

NTB Sport

– Å være så nær medalje er stort, sa Karlsson, som likevel var mest opptatt av å si unnskyld til Charlotte Kalla fordi hun tråkket på staven hennes.

– Det var mot slutten av skøytingen. Jeg og Charlotte var ganske nær de som kjempet om medaljene. Jeg tråkket på staven hennes i en bakke, og så falt vi litt begge to og tapte til de foran. Det var veldig leit, for vi var veldig nær da, sa hun.

– Jeg sa kjempemye unnskyld til henne etterpå.

Den unge VM-debutanten var som alle andre sjanseløs mot Therese Johaug, men hun endte på plassen foran Kalla og var bare ti sekunder bak bronsevinner Natalia Neprjajeva.

– Jeg hadde aldri hørt om henne før rennet, men hun har en lys framtid, sa Neprjajeva om Karlsson, som falt en gang også i klassiskdelen.

Karlsson tok to individuelle gull i junior-VM i januar, men hadde aldri målt krefter med verdenseliten før verdenscupdebuten i Cogne forrige helg, i et renn flere av de beste sto over.

Kalla var slett ikke sur på lagvenninnen.

– Skulle vi tatt igjen gruppen som kjempet om de siste medaljene, ville det kostet for mye til å prestere i spurten. Jeg føler meg bedre enn jeg gjorde i det svenske mesterskapet og i Ulricehamn, men jeg har en bit igjen. Jeg håper at løpet i dag kan få det til å løsne før 10 kilometer klassisk tirsdag, sa Kalla.

Hun er OL-mester i skiathlon og hadde tatt skiathlonmedalje i de fire siste mesterskapene inntil det ble sjetteplass lørdag.

