Staheten gjorde Røthe til verdensmester, hadde ikke kontroll på Bolsjunov

Vossingen holdt Aleksandr Bolsjunov så vidt fra livet på tremila under påskesola i Seefeld. Martin Johnsrud Sundby ble nummer tre.

– Jeg var litt bekymret mot slutten og hadde ikke helt kontroll på Bolsjunov de siste 15 meterne. Han kom fort. Gliden var litt dårligere på oppløpet enn jeg trodde, sier Røthe til NTB.

Bolsjunov var irritert etter løpet, både på seg selv og nordmennene. Russeren mente han måtte gjøre for mye grovjobb på veien. Selvkritikken gikk på at han startet spurten for sent på oppløpet.

Fredag hadde tremilslaget et taktikkmøte. Det var en halvtime lenger enn vanlig.

– Slike møter er vanligvis kjapt over, men nå hadde vi mye å snakke om. Det var Emil (Iversen) som kom opp med ideen om at det var best å være nummer tre på toppen av den siste bakken. Så jeg får takke ham, sa Røthe.

Tilbake

Røthe kom seg aldri til OL i Sør-Korea. I stedet satt han hjemme i Oslo og så rennene på TV. På vårparten fant legene ut av hva som feilet ham, og etter det har det gått som toget for ham.

– Men jeg var vel litt inne på at jeg skulle gi meg. Likevel, jeg er alt for glad i å gå på ski. Jeg har mange kompiser som har gitt seg uten å få ut alt de har inne, sa han.

– Jeg har det litt i blodet også. Mamma er en slik som aldri gir seg enten det er snakk om å sette sammen et Ikea-møbel eller noe annet. Så litt gener har jeg nok fått av henne.

Gi seg?

I målområdet var foreldrene Steinar og Randi-Kirsten nesten sjokkert over gullet. Det var de som fikk sønnen med ut på ski da han var en liten gutt.

Røthe ble verdensmester på stafett i 2013. Etter det har han slitt med skader og sykdom (revmatisme), og det var ikke gitt at han skulle fortsette karrieren for et par sesonger siden.

Lørdag var lettvekteren bare best i Seefeld i en konkurranse som tok knekken på flere av favorittene.

Vel to timer tidligere hadde Therese Johaug tatt sitt gull som megafavoritt. Travelskeren Røthe kom til start som et stallskrik.

Det var ikke nødvendig å framkalle målfoto for å se hvem som vant tremila, men Røthe hadde bare cirka 20 centimeters klaring til Bolsjunov.

