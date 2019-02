Røthe tok sitt første VM-gull på norsk drømmedag

NTB Sport

Russiske Aleksandr Bolsjunov spurtet til sølvmedalje, mens Martin Johnsrud Sundby tok bronsemedaljen i Seefeld lørdag.

Røthe tok dermed det fjerde norske langrennsgullet av fire mulige så langt i VM.

– Nå har jeg det helt nydelig. Jeg er litt rørt, for dette var stort, sa Røthe til NRK i målområdet.

– Jeg må si jeg hadde veldig tro på at jeg skulle ha en sjanse til å klare dette. Det er vanskelig å sette ord på dette. Jeg hadde laget en veldig god plan på de to siste kilometerne, og den fungerte bra, tilføyde han.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum måtte avbryte sitt intervju med statskanalen. Han klarte ikke holde tårene tilbake og måtte ha noen minutter for seg selv.

Tungt for Klæbo og Iversen

Røthe hang sammen med Sundby flott med helt i teten på klassiskdelen av lørdagens tremil. Ut fra skibyttet var Røthe nummer to og 2,5 sekunder bak franske Clément Parisse. Sundby var bak med 4,5 sekunder.

På skøytedelen tok Røthe kommandoen de første kilometerne. Vossingen malte på og fikk en liten luke. Da virket det som han var i ferd med å stikke ifra, men gruppen bak kom seg opp igjen og tettet luken.

Da medaljene skulle deles ut sto det mellom Røthe, Bolsjunov og Sundby.

– Jeg fikk enda en mesterskapsmedalje, og det er jeg superfornøyd med. Jeg er kjempeglad, sa Sundby til NRK.

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen klarte ikke henge med teten på klassiskdelen og fikk ødelagt sine medaljesjanser der.

Tredje VM-medalje

Lørdagens Røthe-gull kom etter en sesong der vossingen har vært tilbake i verdenstoppen etter en vanskelig tid i karrieren. To verdenscupseire har det blitt i oppkjøringen til VM.

30-åringen har slitt med sykdom de siste sesongene, og for ett år siden satt han hjemme mens landslagskameratene kjempet om OL-medaljer i Pyeongchang.

I forkant av VM la ikke Røthe skjul på at en VM-medalje ville sette et spesielt punktum for en utfordrende tid.

– Med tanke på de to siste sesongene hadde ringen vært sluttet ganske bra med en VM-medalje nå, sa han.

Lørdag gikk det nærmest troll i ord.

Vossingens merittliste inneholdt fra før stafettgull fra VM i Val di Fiemme i 2013 og bronsemedalje på tremila i samme mesterskap.