Overlegent VM-gull til Therese Johaug, dobbelt norsk

NTB Sport

I øvelsen hun vant også i Falun i 2015 var hun lørdag overlegen i østerrikske Seefeld, i sitt første mesterskapsløp på 1456 dager.

– Det betyr utrolig mye. Jeg har sett fram til dette mesterskapet i to år nå. Endelig å kunne komme til Seefeld og gå et mesterskap, å kjenne på den følelsen med folkehavet i løypa … Det er noe spesielt med mesterskap, sier Johaug til NRK.

Ingvild Flugstad Østberg tok sølvet og ordnet dobbelt norsk, mens Natalia Neprjajeva fikk bronsen.

Johaug, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Østberg fikk en luke etter bare en drøy kilometer, og etter tre kilometer stakk også Johaug fra Østberg og Jacobsen.

Johaug økte ytterligere på den andre runden, og derfra og ut så hun seg ikke tilbake. Etter skibyttet var det 30 sekunder ned til Østberg og Jacobsen, som også hadde fått besøk av russiske Neprjajeva.

Ubeseiret

På skøytedelen tok gruppen bak, anført av Charlotte Kalla, stort innpå trioen bak Johaug. Med en runde igjen var Kalla, Heidi Weng, Frida Karlsson og Krista Pärmäkoski bare ti sekunder bak.

Likevel kunne ingen gjøre noe med overlegne Therese Johaug, som med lørdagens VM-gull ennå har til gode å tape et distanserenn denne sesongen. Seieren var hennes 13. internasjonalt denne sesongen. Hun ledet underveis med over et minutt og vant til slutt med 57,6 sekunder.

Jacobsen, Østberg og Neprjajeva holdt unna for gruppen bak og skulle gjøre opp om sølv og bronse. Østberg rykket like før mål, fikk en liten luke og holdt unna for rivalene. Sølvet var Østbergs første individuelle VM-medalje, etter gull på lagsprinten i Falun i 2015.

Neprjajeva ble nummer tre, mens Jacobsen endte på den sure 4.-plassen. 19 år gamle Frida Karlsson imponerte og ble nummer fem, mens Charlotte Kalla kom på plassen bak. Heidi Weng ble nummer sju.

Takket smørerne

– Jeg må takke gutta i bua, jeg hadde så gode ski at jeg kunne fly opp alle bakker. Jeg var nesten ikke stiv, så de har virkelig gjort en veldig, veldig god jobb, fortsatte Johaug, som også sa at hun var nervøs før rennet.

– Jeg prøvde å finne roen fra start, det var planen, at jeg ikke skulle opp i teten med en gang. Jeg tenkte at jeg måtte kjøre underveis på førsterunden og for fullt på andrerunden. Det klarte jeg, og jeg fikk mer og mer luke. Da var det bare å gå mitt eget løp. Det var også utrolig moro å få Ingvild på pallen. Vi har trent ufattelig mye sammen i høyden og ellers i Oslo, så det var veldig moro med den laginnsatsen, og Astrid på 4.-plass, det viser at vi har et sterkt lag.

(©NTB)