Norsk semifinaletap i junior-VM curling

NTB Sport

Canada vant 7-5 etter at Norge holdt liv i spenningen helt til 10. og siste omgang. Etter å ha «stjålet» poeng både i 7. og 9. omgang var nordmennene tvunget til å ta poeng også i den omgangen, men Canadas skip Tyler Tardi utnyttet sistesteinen til å score ett poeng og avgjøre kampen.

Bronseduellen blir en tøff kamp for det norske laget, som består av Andreas Haarstad, Jørgen Myran, Michael Mellemseter og skip Magnus Ramsfjell. Skottene vant alle sine ni grunnseriekamper, men tapte 9-10 for Sveits i semifinalen.

Canada tok to poeng i første omgang i semifinalen og koblet grepet ved å «stjele» to poeng i neste omgang og gå opp i 4-0-ledelse. Norge svarte med to poeng, men etter fire omganger sto det 6-2 til hjemmelaget.

Norge reduserte med ett poeng i femte omgang og «stjal» deretter poeng både i 7. og 9. omgang slik at det sto 6-5 til canadierne før siste omgang. Den endte med hjemmejubel.

Norge møter Skottland i bronsekamp lørdag ettermiddag norsk tid.

I kvinneklassen endte Norge på 7.-plass i grunnspillet og ble slått ut. Canada møter Russland i kvinnefinalen, mens grunnserievinner Kina møter Sveits i bronsekamp.

(©NTB)