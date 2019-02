NBA-stjerne fortviler over VM-kvalifiseringsreglene

NTB Sport

Kroatia vant sin gruppe i OL-turneringen i 2016 og tok seg til kvartfinale, men laget mister sommerens VM-sluttspill i Kina og dermed også OL i Tokyo neste år. Et 69-77-tap for Polen fredag knuste håpet om VM-billett.

Kvalifiseringen kolliderer med kamper både i NBA og Euroligaen, og mange av de beste spillerne er dermed uaktuelle.

– Det gir ingen mening at de spiller kvalifiseringen når NBA- og Euroliga-spillere ikke kan være med, sa Saric etter å ha hjulpet Minnesota Timberwolves til 115-104-seier over New York Knicks fredag.

USA, Spania og Frankrike har greid å kvalifisere seg uten sine beste spillere, men for andre gikk det ikke. Regjerende europamester Slovenia mislyktes uten Luka Doncic og Goran Dragic. VM- og OL-sølvvinner Serbia har ennå ikke sikret plassen før den siste runden søndag.

Saric ble kåret til beste spiller i OL-kvalifiseringen sist, mens landsmann Bojan Bogdanovic fra Indiana Pacers ble turneringens toppscorer. I de kommende sluttspillene blir de hjemmesittere.

– Selvsagt liker vi det ikke. Vi spiller her i USA mens landslaget ryker ut av VM-kvalifiseringen, og nå får vi ikke muligheten til å delta i VM eller OL, sier Saric.

