King scoret og bommet på straffespark da seieren glapp for Bournemouth

King trillet inn 1-0 på straffespark etter et snaut kvarter. Det så lenge ut til å bli kampens eneste mål, men etter 83 minutter utlignet Raúl Jiménez for gjestene, også han på straffe.

Bare minutter senere fikk King en ny mulighet til å bli helt, men 27-åringen misbrukte straffesparket.

Jakter bestenotering

Scoringen tidligere i kampen var Kings niende i Premier League denne sesongen. Han har dermed sikret sin neste beste sesong på øverste nivå England i antall scoringer. Nordmannens rekord er 16 ligamål fra 2016/17-sesongen.

Newcastle tok en ny og viktig trepoenger med 2-0-seieren hjemme mot Huddersfield etter scoringer av Salomón Rondón og Ayoze Perez. Dermed klatret de opp på 14.-plass, mens motstander Huddersfield fortsatt ligger desidert sist.

Festdag for historiske Hodgson

Senere på dagen fikk Roy Hodgson og Crystal Palace mye å juble for da de møtte Leicester på bortebane. Trenerveteranen på 71 år ble tidenes eldste Premier League-manager lørdag, og det feiret han med å lede sitt lag til 4-1-seier på bortebane.

Michy Batshuayi, som er på lån fra Chelsea, sendte gjestene fra London i ledelsen. Etter en drøy time utlignet Jonny Evans for hjemmelaget, men to scoringer av Wilfried Zaha og én fra Luka Milivojevic sørget for en komfortabel borteseier.

