Ingen norske medaljer i storbakken: – Selvfølgelig kjipt i et VM

Dermed er fortsatt Rune Veltas bronse fra fire år siden sist gang det var en norsk hopper på VM-pallen i et individuelt storbakkerenn.

Eisenbichler fra Tyskland tok en overlegen seier 12,1 poeng foran sin landsmann Karl Geiger, mens bronsen gikk til Sveits-overraskelsen Killian Peier. Det var et kruttsterkt hopp på 135,5 meter som sikret Eisenbichler gullet.

– Det er kjedelig, men jeg hopper mine to beste hopp her nede til nå. Det er en positiv prosess som jeg må ta videre, men det er selvfølgelig kjipt i et VM, der det er medaljene som teller, sa Forfang til NRK.

Han var på skuddhold i medaljekampen etter et svev på 132 meter i første omgang. Han delte 5.-plassen med Stefan Kraft og var 6,7 poeng bak bronseplassen. Men i finalen fikk han det ikke til å klaffe skikkelig og landet på 125,5 meter. Forfang fikk ikke samme oppdrift over kulen som i sitt første hopp.

Med totalt 250,9 poeng falt Forfang ned to plasser og ble nummer sju. Det ble til slutt 15,2 poeng opp til bronsevinner Peier, som ledet rennet halvveis. Sveitseren jublet vilt for medaljen. 23-åringen hadde aldri før vært på pallen på dette nivået. I verdenscupen hadde han 7.-plass som beste individuelle resultat før lørdagens VM-renn.

Robert Johansson klatret to plasser og ble nummer åtte lørdag. Han hoppet 128- og 129 meter.

Forfang slet med å sette et godt nedslag i første omgang. Det ga litt trekk hos dommerne, men poengene sprikte fra 16 til 17,5. Etter hoppet haltet Forfang ut av bakken.

– Jeg fikk meg en trøkk i kneet og leggen under landingen. Det er noe jeg må prøve å riste av meg, sa Forfang til NRK.

Etter rennet innrømte han at han kjenner smerter i leggen, men presiserte at han ikke merket noe da han hoppet i finalen.

Andreas Stjernen fikk en lei nedtur i finaleomgangen. Trønderen kom helt feil ut fra hoppkanten og måtte jobbe for å finne balansen. Han tok ingen sjanser og sørget for å komme seg trygt ned storbakken. Stjernen landet på 102 meter, mens han i første omgang gjorde et godkjent hopp på 124,5.

30-åringen gikk fra å være nummer 13 halvveis til å falle ned til 29.-plass.

Ventetid

VM-debutant Halvor Egner Granerud måtte se finalen fra sletta. 22-åringen fikk blant første omgangs dårligste forhold og landet på bare 116,5 meter. Han trøblet fælt i nedslaget, men greide å holde seg på skiene. Prestasjonen ga en 33.-plass.

– Det kjennes egentlig ikke så dårlig. Det bare flyr ikke, så det er utrolig surt, sa en skuffet Granerud til NRK.

Ingen nordmann har vunnet et storbakkerenn i VM siden Tommy Ingebrigtsen klarte det i canadiske Thunder Bay i 1995.

De norske hopperne har slitt denne sesongen. Til nå i vinter er Forfangs verdenscuptriumf i russiske Nizjnij Tagil fra tidlig i desember Norges eneste seier på den store internasjonale scenen.

