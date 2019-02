Goggia vant utforrenn med tidtakerproblemer

NTB Sport

Goggia var i en klasse for seg og slo nærmeste konkurrent med 36 hundredeler. Opprinnelig var seiersmarginen oppgitt til nesten et halvt sekund, men tre sveitsiske kjørere fikk justert sine tider etter at arrangøren gikk gjennom alle data.

Joana Hählen på 2.-plass rykket dermed litt nærmere Goggia, mens tidsjusteringen løftet Lara Gut-Behrami forbi østerrikske Nicole Schmidhofer fra fjerde- til tredjeplass.

Ragnhild Mowinckel på 11.-plass ble ikke berørt av endringene som også løftet Jasmine Flury fra 9.- til 7.-plass på den endelige lista.

Avbrutt flere ganger

. Rennet måtte avbrytes flere ganger og ble en langvarig affære. En gang var det fordi franske Tiffany Gauthier skadet seg da hun falt og måtte hentes av helikopter, men tre ganger ble rennet avbrutt fordi tidtakersystemet ved mållinjen måtte repareres. Etter tre av de 12 første kjørerne stoppet ikke tiden.

Hver gang rammet det en sveitsisk hjemmekjører, og publikum kom med kraftige mishagsytringer.

– Det føltes litt bisart å komme i mål og ikke få en tid, sa Lara Gut-Behrami, som først endte seks hundredeler utenfor pallen, men som med justert tid var sju hundredeler foran Schmidhofer.

Seiersseremonien i bakken ble gjennomført på grunnlag av de uoffisielle resultatene, men arrangøren holdt en ny seremoni da de offisielle listene forelå flere timer senere.

Veien åpen

Verdensmester Ilka Stuhec kjørte ut som første startende i lørdagens renn, og da lå veien åpen for Goggia i det første rennet etter at alpindronningen Lindsey Vonn la opp.

Italieneren tok sin første seier for sesongen. Først i januar var hun tilbake etter et ankelbrudd i oktober.

Schmidhofer økte sin ledelse i utforcupen selv om pallplassen glapp.

Mowinckel kjørte inn til 11.-plass og var 1,06 sekund bak vinneren. Et par hundredeler skilte henne fra en topp-ti-plassering.

Kajsa Vickhoff Lie kjørte ut.

(©NTB)