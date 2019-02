Falla får Østberg som VM-makker på lagsprinten

NTB Sport

Det ble klart da landslagsledelsen offentliggjorde laguttaket lørdag kveld.

Norge er regjerende mestere i lagsprint. For to år siden gikk Falla inn til gull sammen med Heidi Weng, mens hun i 2015 fikk suksess med Østberg som makker. Søndag kan det bli norsk VM-suksess i øvelsen for tredje mesterskap på rad.

Falla har gått lagsprint for Norge i hvert VM siden hun var med å ta bronse på hjemmebane i Oslo i 2011. Det blir tredje gang hun går øvelsen sammen med Østberg i et verdensmesterskap.

Før helgen innledet Falla mesterskapet i Østerrike med å forsvare VM-tittelen i sprint.

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen utgjør som varslet på forhånd det norske herrelaget. Trønderduoen slet på klassiskdelen i lørdagens skiathlon og fikk medaljesjansene ødelagt der. Etter skibytte gikk de bare for å fullføre løpet og spare krefter til lagsprinten.

Det er samme lag som for to år siden i Lahti. Da endte Klæbo og Iversen utenfor pallen etter at sistnevnte som ankermann falt i siste sving. Iversen dro samtidig med seg Iivo Niskanen i fallet og spolerte Finlands gullsjanser på hjemmebane.

