Bye gikk Norge inn til gull i para-VM

Med på laget i stafetten i den åpne klassen i Prince George i Canada var også Trygve Larsen, Håkon Olsrud og Vilde Nilsen.

Bye gikk ut nesten 40 sekunder bak ledende Frankrike, men fikk opp dampen og vant til slutt med tolv sekunder. Bronsen gikk til Ukraina.

Gullet var det tredje for Vilde Nilsen i VM. Hun har fra før to individuelle gull, og til arrangørens nettsted fortalte hun at hun fikk en spesiell overraskelse etter suksessen. Hun fikk nemlig en gratulasjon fra selveste kong Harald.

– Det var veldig stort for meg at kongen gjorde det. Du føler en stor ære når du representerer Norge, og når kongen sender et brev, er det uvirkelig, sa hun.

Nilsen har også tatt en bronsemedalje i skiskyting i det pågående mesterskapet.

