Zuccarello etter tap: Jeg har hatt veldig mange fine år her

NTB Sport

– Jeg har hatt veldig mange fine år her, sier den norske hockeygiganten til NTB. Zuccarello entret torsdag Madison Square Garden vel vitende om at kontraktsforhandlingene med Rangers har brutt sammen.

– Det er ikke så mye usikkerhet. Det er tre dager igjen til jeg mest sannsynlig ikke spiller her lenger, tilføyer han.

Tung kamp

Zuccarello fikk 19.51 minutter på isen, men kunne ikke hindre at Rangers ble senket av et godt Wild-lag. Bortelaget åpnet scoringsshowet i kampens første periode i powerplay ved Jason Spurgeon. Wild trodde de hadde økt ledelsen da svenske Joel Eriksson Ek scoret, men målet ble annullert etter videodømming som følge av offside.

Pavel Butsjnevitsj utlignet for hjemmelaget i midtperioden, også da i powerplay. Men etter at Mikael Granlund ga Wild ledelsen kort tid senere, klarte Rangers aldri å komme seg inn i kampen.

Sach Parise økte ledelsen til 1-3 i tredje periode, før Jordan Greenway fastsatte sluttresultatet til 1-4 da han minutter før slutt scoret på åpent mål. Med det endte bortelaget en tapsrekke på fem kamper.

Stjerner selges

Rangers-tilhengerne har mer enn bare et betydelig hjemmetap å bekymre seg over. I tillegg til Zuccarello, er det ventet at stjernen Kevin Hayes også blir solgt i løpet av mandag. Før den tid skal Rangers møte New Jersey Devils og Washington Capitals.

Mats Zuccarello har spilt 509 NHL-kamper for New York Rangers etter NHL-debuten i 2010. Han har scoret 113 mål og har 239 assists. Han har dessuten fått med seg 60 kamper i sluttspillet.

