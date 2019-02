Solskjær krysser fingrene for stjerneduo før gigantoppgjøret

NTB Sport

Det forteller Solskjær til klubbens hjemmesider. Den offensive duoen mistet FA-cupkampen mot Chelsea, som United vant 2-0, men det skal altså være mulig at de rekker å møte erkerival Liverpool.

Det er i så fall raskere enn ventet.

–Jeg håper og tror at Anthony vil bli klar, og jeg håper at Jesse vil blir klar. Det er to forskjellige skader. Kanskje det er mer håp, også med Anthony, men han har en sjanse. La oss vente og se. Vi har fortsatt et par dager med trening igjen, sier Solskjær.

Martial og Lingard har vært viktige under nordmannens periode i Manchester United. Siden Solskjær tok over klubben i desember, har den fortsatt ikke tapt i ligaen. Søndag kommer en ny tøff test. Da kommer gulljagende Liverpool på besøk.

