Semenyas CAS-høring avsluttet, avgjørelse i mars

NTB Sport

CAS beskriver selv saken som en av de viktigste voldgiftsdommerne har behandlet.

– Panelet vil nå begynne sine overveielser i denne saken, som kan betraktes som en av de mest avgjørende CAS har hatt til behandling, står det i en pressemelding.

Avgjørelsen vil bli fattet senest 26. mars, opplyses det.

Spørsmålet til behandling er om kvinnelige utøvere som i likhet med Semenya har naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisin for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

28-åringen har i flere år vært dominerende på 800 meter, med to OL-gull og tre VM-gull. Med støtte fra Sør-Afrikas friidrettsforbund og sørafrikanske myndigheter har hun klaget IAAF inn for CAS etter at forbundet besluttet å sette en grense for hvor høyt testosteronnivå en utøver kan ha for å få konkurrere som kvinne. IAAF hevder at det må til for å skape rettferdige konkurransevilkår.

Regelen skulle vært innført fra november i fjor, men ble utsatt på grunn av den forestående CAS-behandlingen.

Semenya og hennes støttespillere anklager IAAF for å krenke hennes og andre kvinnelige utøveres menneskerettigheter og tvinge dem til å benytte «omvendt doping» for å få konkurrere. Sør-Afrikas idrettsminister Tokozile Xasa, som vitnet under høringen i Lausanne, mener at IAAFs nye regler innebærer en krenking av kvinnekroppen.

Løperstjernens advokater sa under høringen at hun utsettes for diskriminering på grunn av noe som er en «genetisk gave».

IAAF-president Sebastian Coe vitnet også under høringen. Ifølge CAS fikk Semenya siste ord før høringen ble avsluttet fredag. Det opplyses at høringen ble avviklet i en respektfull atmosfære.

Semenya er ikke alene om å påvirkes av utfallet. De to som kom nærmest henne på 800 meter i Rio de Janeiro-OL i 2016, Francine Niyonsaba fra Burundi og Margaret Wambui fra Kenya, har i likhet med henne naturlig høyt testosteronnivå.

