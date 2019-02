Ruud imponerte igjen, til kvartfinale i Rio de Janeiro

NTB Sport

Portugiseren er rangert som nummer 40 i verden og var 5.-seedet i turneringen, men han kom til kort mot den norske 20-åringen som med sin 135.-plass er nesten 100 trinn lavere på tennisens rangstige.

Ruud måtte slite hardt for seieren i en kamp som varte to timer og 11 minutter. Spillerne fulgte hverandre til 4-4 i avgjørende sett, og Ruud avgjorde kampen ved å bryte motstanderens serve til 6-4.

Det har vært stort favorittfall i Rio-turneringen, som er en ATP 500-turnering med total premiesum på hele 1,9 millioner dollar. Sousa var siste gjenværende seedede spiller.

Ruud måtte vinne to kvalifiseringskamper for å ta seg inn i hovedtablået i Rio. Der gjorde han kort prosess med argentinske Carlos Berlocq, som etter et forfall kom inn i turneringen som såkalt «lucky loser» fra kvalifiseringen.

Motstander i kvartfinalen fredag blir Laslo Djere, som i første runde slo ut toppseedede Dominic Thiem. Den 188 centimeter høye serbere er nummer 90 på ATP-rankingen og har imponert stort på grusen i RIo. Både Thiem og japanske Taro Daniel er blitt slått i strake sett.

Mot Sousa vant Ruud første sett ganske greit. Han brøt også motstanderens serve først i 2. sett og ledet 2-1, men Sousa brøt tilbake og avgjorde deretter settet ved hjelp av et nytt brudd.

Også i tredje sett brøt Ruud først. Han ledet 2-0 og så en stund ut til å skulle avgjøre kampen ved å holde serven sin settet ut. Sousa ga seg ikke så lett og brøt tilbake, men Ruud avsluttet best og kunne juble for avansement til kvartfinalen.

Finalen i turneringen spilles søndag.

