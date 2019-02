Riiber skuffet og er langt bak, Schmid med godt utgangspunkt

NTB Sport

Jarl Magnus Riiber hoppet 121 meter i VM-bakken. Årets verdenscupvinner har slitt med å finne seg til rette i den spesielle Bergisel-bakken. Han fikk 123,8 poeng, og er 59 sekunder bak teten.

Jan Schmid fikk til 129 meter, men den tyske veteranen Eric Frenzel matchet nordmannens lengde og med 130,5 meter går han ut 10 sekunder foran nordmannen.

Espen Bjørnstad hoppet 120,5 meter og fikk 123,0 poeng. Han 52 sekunder bak landsmannen Schmid.

Jørgen Graabak var kanskje den som skuffet mest av nordmennene. Med 108,5 meter har han et umulig utgangspunkt foran langrennet. Han er 2.19 minutter bak lederen.

Østerrikeren Mario Seidel har vært god på samtlige treninger og går ut 5 sekunder bak Frenzel på annenplassen.

Rennet var ikke uten dramatikk. Da estlenderen Kristjan Ilves falt og mistet skia ble det en stopp i rennet. Den løpske skia havnet over sikkerhetsnettet og landet der hvor TV-stasjonene har sine intervjusoner. Nettet ble satt opp etter at norske Thomas Aasen Markeng havnet over reklamegjerdet under onsdagens trening.

Langrennet over 10 kilometer starter 16.15.

