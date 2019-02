Norge til semifinale i junior-VM curling, møter Canada

NTB Sport

Det svingte i kampen mot svenskene. Norge ledet tidlig 3-0, men Sverige vendte kampen ved å «stjele» poeng i to omganger på rad og var foran med 4-3. Fire norske poeng i 6. omgang sendte det norske laget foran for godt.

Det norske laget med Andreas Haarstad, Jørgen Myran, Michael Mellemseter og skip Magnus Ramsfjell ble nummer tre i grunnspillet med seks seirer og tre tap. Ett av tapene kom mot Canada med 4-6.

Skottland var best med ni strake seirer, mens Canada ble nummer to med sju seirer og to tap. Norge og Sveits endte begge på 6-3.

I kvinneklassen endte Norge på 7.-plass i mesterskapet i Liverpool, Nova Scotia etter å ha avsluttet med 9-5-seier over USA. På det norske laget spilte Astri Forbregd, Mille Haslev Nordbye, Martine Rønning og skip Maia Ramsfjell.

Kina var best i grunnspillet og møter Sør-Korea i semifinale, mens Sveits møter Canada.

Semifinalene spilles natt til lørdag norsk tid, mens finaler og bronsekamper spilles lørdag.

(©NTB)