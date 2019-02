Norden vil ha fotball-VM i 2027

NTB Sport

Fotballforbundene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene er blitt enige om et pilotprosjekt vedrørende en potensiell søknad for verdensmesterskapet om åtte år.

– Vi har et godt nordisk samarbeid som blant annet jobber for bedre rammebetingelser for kvinnefotball internasjonalt, og da ble det et naturlig valg for oss å sette i gang en prosess for å få arrangere fotball-VM for kvinner. De nordiske landene har en ledende posisjon innen kvinnefotball, og jeg håper at vi klarer å nå fram med vår søknad når den tid kommer, sier fotballpresident Terje Svendsen til fotball.no.

Pilotprosjektet har fått navnet «Vision 2027». I den første fasen vil det bli kartlagt hvilke byer og stadioner som kan være aktuelle for den eventuelle søknaden.

Fotball-VM for kvinner er blitt arrangert siden 1991. Sverige var arrangør da Norge ble verdensmester i 1995.

