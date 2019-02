Klopp: – Ingen tvil om at Solskjær er United-manager neste sesong

NTB Sport

– Det er ingen tvil om at han vil være trener også neste år. Det er klart. Kan du se for deg at de henter inn en ny manager? Han fortjener det 100 prosent, sa Klopp på fredagens pressekonferanse.

Søndag reiser hans Liverpool til Manchester for å møte Ole Gunnar Solskjærs menn. Klopp er imponert over det den norske 45-åringen har fått til.

– Han må ha en av de beste statistikkene noensinne, må han ikke? Jeg er glad på hans vegne. Det er ikke de beste nyhetene for oss, men for alle United-supportere er det fantastisk. De har fått tilbake alt det Sir Alex Ferguson sto for. Det gjør dem til en trussel igjen. De er tilbake på sporet, sier Liverpool-manageren.

Unormalt

Et argument som er blitt brukt mot Solskjær, er manglende erfaring på toppnivå.

– Da jeg dro fra Mainz til Dortmund sa folk at jeg ikke hadde internasjonal erfaring. Det var sant. Normalt vil du ikke gjøre en overgang fra Norge til Manchester United. Men han har vist kvaliteter, sier tyskeren.

Klopp kunne videre fortelle at han igjen må klare seg uten midtstopper Dejan Lovren. Dermed blir det trolig Joel Matip og Virgil van Dijk sentralt bak hos Liverpool, mens brasilianske Fabinho nok flyttes opp på midtbanen.

Liverpool trenger tre poeng i gullkampen. De ligger i skrivende stund med like mange poeng som Manchester City på toppen, men de røde har én kamp til gode.

(©NTB)