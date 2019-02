Juksemål hjalp West Ham til seier over Fulham

NTB Sport

West Ham var det beste laget og vant fortjent, men måten laget utlignet gjestenes ledelse tjener ikke laget til ære.

Fulham fikk en kjempestart i jakten på hardt tiltrengte poeng i kampen for å overleve i Premier League. Allerede etter et halvt minutt var Ryan Babel alene gjennom etter en hårreisende bakoverpasning av Pablo Zabaleta, men keeper Lukasz Fabianski vant den duellen.

To minutter senere revansjerte Babel seg. Etter et langt oppspill satte Jean Michael Seri opp Ryan Sessegnon på venstrekanten, og innlegget gikk via en svimmel Zabaleta til nederlenderen, som scoret fra kort hold.

West Ham samlet seg etter gjestenes sjokkstart og dominerte etter hvert voldsomt, men laget trengte to dødballer og et juksemål for å vende resultatet i sin favør før pause.

Slo ballen inn

I det 29. minutt sto Fulham-keeper Sergio Rico for en svak utboksing av et hjørnespark. Først Michail Antonio og så Angelo Ogbonna fikk hodet på ballen. Chicharito ved stolpen prøvde også å nikke, men nådde ikke helt fram og slo i stedet inn ballen med venstrehånden. Det var mexicanerens 50. Premier League-mål.

Håvard Nordtveit sto på streken ved stolpen, men var sjanseløs til å stoppe ballen. Ved sidelinja freste Fulham-manager Claudio Ranieri over at målet ble godkjent. Først neste sesong innføres VAR i engelsk eliteserie.

– Vi fikk en veldig god start, men West Ham var farlig på hjørnespark. Det var veldig synd at dommeren var dekket av spillere og ikke så at 1-1-målet var hands, sa Ranieri.

Fem minutter før pause førte et nytt hjørnespark fra høyre til 2-1. Denne gang stanget Issa Diop inn serven fra Robert Snodgrass etter å ha knust flere Fulham-spillere i lufta.

Fulham hadde noen muligheter til å utligne i 2. omgang, men det var hjemmelaget som dominerte på London Stadium, og på overtid fastsatte Antonio resultatet da han nikket inn et innlegg fra Marko Arnautovic.

Deulofeu-hattrick

I den andre Premier League-kampen fredag kveld vant Watford hele 5-1 på bortebane mot Cardiff.

Gerard Deulofeu ble dagens store mann med tre mål og en assist da Watford klatret til 7.-plass på tabellen. Troy Deeney scoret de to siste målene.

Watford er to plasser foran West Ham. Fulham er fortsatt nest sist og har åtte poeng opp til Cardiff på nærmeste plass på rett side av streken.

