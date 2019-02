Johaug og Jacobsen gråt gledestårer for Eide

NTB Sport

– Jeg synes det var så stort i går, og nå begynner jeg å grine igjen. Idretten kan bety veldig mye når andre ting er vanskelige, sa en gråtkvalt Astrid Uhrenholdt.

Mari Eide sikret medaljen et halvt år etter at søsteren hennes Ida døde brått under et terrengløp i begynnelsen av september.

– Det er kanskje ingen andre i dette mesterskapet som jeg unner en medalje mer enn Mari, sa Therese Johaug.

– Vi satt og hylte og skrek (foran TV-en), og det var nok ikke et tørt øye på hotellet vårt. Det tror jeg heller ikke det var på stadion i går.

– Måten Mari har klart å reise seg på, gir en voldsom indre motivasjon for oss andre. Vi er veldig heldige som er på dette laget og som kan gi hverandre støtte både når det går bra og når det går dårlig. Vi skal ta vare på denne lagkulturen, det gjør godt for alle sammen, sa Johaug.

