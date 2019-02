Boasson Hagen syk, bryter i Algarve

NTB Sport

– Edvald er blitt syk- Det er usikkert om det er et magevirus eller om han har fått i seg noe mat han ikke tåler. Han blir undersøkt nærmere fredag. For ikke å sette klassikerstartene i fare har laget bestemt at han ikke skal starte fredag, sier sportsdirektør Gino Van Oudenhove i Dimension Data til nettstedet.

Boasson Hagen slet seg torsdag til mål som nest siste rytter på 2. etappe i rittet i Algarve, nesten 27 minutter etter etappevinner og sammenlagtleder Tadej Pogacar.

På forhånd var nordmannen ansett som en outsider i sammendraget etter at han nylig viste sterk tempoform med etappeseier i Volta a Comunitat Valenciana.

Nordmannens neste ritt er etter planen Omloop Het Nieuwsblad og Brussel-Kuurne-Brussel 2. og 3. mars.

