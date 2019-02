Storhamar slo Vålerenga og holdt liv i spenningen

NTB Sport

Hadde Vålerenga forsvart sin 3-2-ledelse i 37 sekunder til i et fullsatt Furuset Forum, ville klubbens 30. seriemesterskap i praksis vært i havn. Da ville det vært åtte poengs luke til Storhamar, som har tre kamper igjen å spille. Nå er luken i stedet på fire poeng.

Stavanger, som i likhet med Vålerenga har fire kamper igjen å spille, er etter sin 5-3-seier over Ringerike åtte poeng bak Vålerenga. Dermed er tre lag fortsatt med i gullkampen.

Andreas Heier så ut til å bli matchvinner med sin styring som ga 3-2-ledelse 6.29 minutt før slutt, men Victor Svensson satte inn 3-3 mellom beina på en uheldig Steffen Søberg da de nevnte 37 sekundene sto igjen, og i forlengningen skjøt Christian Bull inn vinnermålet etter 1.21 minutt.

– Det var en fantastisk hockeymatch med god underholdning. Vi skapte fine muligheter, og jeg synes vi vant fullt fortjent, sa Storhamar-trener Fredrik Söderström til TV 2 og medga at han tenker mer på sluttspillet enn på kampen om å bli serievinner.

– Vi er veldig skuffet over at vi ikke klarte å ri i land seieren. Det var litt tilfeldigheter, men vi gjorde noen unødvendige feil som gjorde at vi tapte. Med litt mer rutine ville vi ridd det av, sa Vålerenga-trener Roy Johansen.

Dominerte

Storhamar måtte vinne for å holde liv i spenningen og var klart best i første periode. Laget kunne ledet med flere mål, men måtte nøye seg med et elegant straffeslag signert Troy Josephs.

Vålerenga vendte kampen med to raske mål i begynnelsen av midtperioden. Tobias Lindström utlignet med et håndleddsskudd i lengste kryss, før Rasmus Ahlholm gjorde 2-1 med en styring. Aaron Irving skapte balanse i regnskapet. Etter to perioder ledet Storhamar skuddstatistikken 33-10, men det sto 2-2 på tavla.

Hjemmelaget så ut til å hale i land tre poeng da Heier stakk fram kølla på et skudd fra Villiam Strøm, men måtte nøye seg med ett poeng og må vente iallfall til søndagens kamp mot Manglerud Star med å runde 100 poeng for sesongen.

Forrige gang Vålerenga vant serien var i 2014. Klubben tok sin 26. og foreløpig siste NM-tittel helt tilbake i 2009.

Fikk motstand

Stavanger trengte bare 21 sekunder på å ta ledelsen borte mot tabelljumbo Ringerike, men fikk motstand på veien mot tre poeng og måtte nøye seg med 5-3-seier etter scoring av fem ulike spillere.

Lillehammer på fjerdeplass måtte nøye seg med to poeng mot Manglerud Star, som tvang fram forlengning med to scoringer helt på tampen. Austin Cangelosi satte inn 3-2 i sudden death med sitt annet mål for kvelden.

Det gikk i bølger da Frisk Asker slo Sparta 9-4. Hjemmelaget ledet 3-0 tidlig i 2. periode, men Sparta scoret fire mål på rad i midtperioden slik at det sto 3-4 før hjemmelaget utlignet. Siste periode vant Frisk 5-0.

Kyle Bonis og Hampus Gustafsson scoret to ganger hver for Frisk.

