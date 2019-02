Klæbo slått av Ustjugov i prologen

NTB Sport

Alle de fire norske løperne tok seg greit videre i prologen.

Johannes Klæbo var 1/100 sekund raskere enn regjerende mester Federico Pellegrino fra Italia, og fikk med det femte beste tid.

Raskest av de norske var Finn Hågen Krogh, som var tredje best. Han var et drøyt halvt sekund bak de to beste. Det var svenske Viktor Thorn som var raskest. Han var 1/100 sekunder foran den russiske favoritten Sergej Ustjugov.

Emil Iversen ble nummer sju, mens Sindre Bjørnestad Skar ble nummer 13.

– Tung løype, det er den tyngste prologen jeg har gått i år, sa Finn Hågen Krogh til NRK.

Russeren Alexander Bulsjonov levde farlig, men tok seg videre til finaleheatene med 29. plass.

Som under kvinnenes prolog, gjorde også de svenske herrene det bra i sprint-innledningen. Foruten Thorn, gjorde Calle Halfvarsson en god prolog med sin 3. plass, en plass han delte med Krogh.

Klæbo skal gå i første heat i kvartfinalen, der han i tillegg til Ustjugov også møter lagkamerat Finn Hågen Krogh.

