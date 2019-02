Ingvild Isaksen legger opp

NTB Sport

Det sier 29-åringen til NRK i et intervju der hun ikke greier å holde tårene tilbake. Etter fire års skademareritt med fem operasjoner sier kneet stopp.

– Jeg har fått beskjed om å legge skoene på hylla. Det er for mye slitasje i kneet, så for at jeg skal ha et kne som fungerer i framtiden bør jeg slutte å spille fotball, sier Isaksen.

– Det har vært ganske tøft lenge. Jeg er litt lettet over å få beskjeden, men samtidig er det veldig vondt å tenke på at jeg er ferdig.

Isaksen var en nøkkelspiller på midtbanen da Norge i 2013 tok seg til EM-finale og ga Tyskland knallhard kamp om gullet. Hun ble matchvinner da tyskerne ble slått i gruppespillet og påført sitt første tap i et EM-sluttspill på 20 år.

I 2014 ødela hun korsbåndet i en mesterligakamp for Stabæk, og den skaden kostet henne blant annet VM-sluttspillet i Canada året etter. Først etter 20 måneder, tre operasjoner og knallhard jobbing var hun tilbake på banen.

– Det var ekstremt tøft, men desto stoltere var jeg da jeg gjorde comeback. Det tror jeg faktisk er en av mine største opplevelser, sier hun til NRK.

Vel tilbake på banen var hun ikke flink nok til å lytte til kroppen. Belastningen førte til problemer med hælen, og det spolerte EM-sluttspillet i 2017 for henne. Hun var i troppen, men etter et innhopp på en drøy halvtime i første kamp kom hun ikke på banen igjen.

Hun håpet i det lengste å bli klar til sommerens VM-sluttspill i Frankrike, men slik gikk det ikke. På Instagram skriver hun om hvordan det føles.

– Jeg er skuffet over at kroppen ikke vil mer, og lei meg for at jeg må avslutte på denne måten. Det er også tøft å måtte gi seg uten å nå målet om å spille VM. Samtidig har det siste året vært så tungt at jeg er litt lettet over å skulle få slippe å prøve å bestige et fjell som ikke kan bestiges, skriver hun.

Isaksen spilte for Kolbotn, Stabæk og Juventus i løpet av karrieren. Hun avsluttet karrieren som Stabæk-spiller.

