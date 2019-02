Gull til Falla, bronse til rørt Eide på VM-sprinten

NTB Sport

Falla var ustoppelig mot sitt annet VM-gull i karrieren. Stina Nilsson måtte ta til takke med sølvet. De svenske løperne, Nilsson, Jonna Sundling og Maja Dahlqvist ødela for hverandre i jakten på Falla i siste svingen før oppløpet. Dermed stakk Falla ifra og sikret gullet, mens Eide kunne gå inn til en overraskende bronse.

Eide var tydelig rørt og sa at tankene gikk til hennes avdøde søster Ida.

– Jeg skulle ønske at Ida var her i dag. Jeg vet hun er der oppe, er kjempestolt og ser ned på meg, sa Eide til NRK.

Søsteren Ida døde brått i begynnelsen av september i fjor.

Har vært nervøs

Falla var lykkelig over å ha sikret sitt andre individuelle VM-gull i sprint.

– Jeg har vært nervøs for denne løypa. Men i dag føltes alt riktig og skiene var veldig bra. Jeg er så glad, sa Falla til VM-arrangøren like etter at gullet var sikret. Til NRK utdypet hun:

– Det er så godt å få det til. Jeg har kanskje hatt mer tro på meg selv enn det andre har hatt. Men jeg har fokusert på meg selv, sa Falla, som var glad for at lagvenninnen Mari Eide tok tredjeplassen etter at svenskene hadde trøblet.

– Det er helt fantastisk at Mari lykkes her etter den tøffe høsten, sa verdensmesteren.

Det var første gang Eide er på pallen i et internasjonalt sprintrenn.

Knust Skistad

Kristine Stavås Skistad var knust da hun gled over mål etter å ha satt staven mellom beina på oppløpet i semifinalen. Hun lå da godt an til å slå den svenske OL-mesteren og nå finalen.

- Jeg synes jeg løste dette helt perfekt. Men jeg skjønner ikke at jeg klarer å sette staven mellom beina, jeg har aldri gjort det før. Det er veldig kjipt, sa 20-åringen til NRK.

Også Stina Nilsson var rørt etter å ha tatt VM-sølv. Hun har vært usikker helt fram til VM på grunn av strekkskaden hun pådro seg i Otepääi for en måned siden.

- Det har vært så tøft og jeg er så glad at jeg greide det, sa Nilsson, som ikke kjente noe til skaden under torsdagens løp.

