Glimt overbeviste igjen, 3-0 mot Aalesund

NTB Sport

Victor Boniface, som er på prøvespill i Glimt, scoret to ganger i første omgang, mens Tobias Lillevold Johnsen fastsatte resultatet fem minutter før slutt. Glimt tok sin femte strake seier i sesongoppkjøringen og har nå 27-0 i målscore.

Tidligere er Junkeren slått 7-0, Mjølner 9-0, Tromsdalen 3-0 og Strømsgodset 5-0.

– Vi fikk etter hvert en leksjon i kollektivt press, trøkk og fysikk, sa Aalesund-trener Lars Bohinen til Sunnmørsposten.

Aalesund var nær å sprekke Glimt-nullen. Gjestene hadde to avslutninger i tverrliggeren, og Torbjørn Agdestein mente at hans skudd i tverrligger og ned hadde vært over streken. Dommeren var ikke enig.

Niklas Castro traff også tverrliggeren for Aalesund.

– Vi jobbet hardt og var litt heldig som holdt nullen igjen, men flaks er lov. Å vinne er viktig, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til an.no.

Viking fikk det tøft i sin treningskamp mot russiske Lokomotiv Moskva i Marbella og tapte hele 1-5 i sin siste kamp under treningsleiren i Spania.

Eder, matchvinner for Portugal i EM-finalen i 2016, scoret det første målet allerede etter tre minutter. Jefferson, Farfan, Aleksej Mirantsjuk, Anton Mirantsjuk (straffe) og Solomon Kverkveliya scoret også for Lokomotiv, mens venstreback Adrian Pereira sto for Vikings scoring da han reduserte til 1-2. Det var hans første A-lagsmål for Viking.

– Vi fikk en leksjon, så enkelt er det, sa Vikings assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim til Stavanger Aftenblad.

(©NTB)