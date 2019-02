Falla-gullet ga full glede etter tøff høst for Eide

NTB Sport

Med seg på pallen fikk hun nemlig Eide. Det er jenta som i høst mistet sin søster etter akutt hjertestopp.

Mellom Falla og Eide okkuperte Stina Nilsson sølvplassen. Sveriges gullsjanser ble ødelagt da tre svensker var innblandet i en kollisjon underveis i finalen.

– Jeg var mest opptatt av at det var noen som tråkket meg på stavene, så jeg fikk ikke med meg hva som skjedde. Kanskje dere kan fortelle meg om det?, sier Falla etter pressekonferansen i Seefeld.

Vondt

Halvannen time tidligere hadde hun forsvart sitt sprintgull fra Lahti i 2017 og svart på kritikken mot de norske sprinterne i kvinnelangrenn.

Falla sliter med en betennelse i den en foten. Derfor går hun VM ved hjelp av medisiner.

– Jeg har troen på meg selv, og det er det viktigste. Det er opp- og nedturer. Noen ganger fungerer det, andre ganger ikke. I to år har ting ikke fungert så bra for meg på høsten, av ulike grunner, sier hun.

– Jeg har klart å snu det til noe positivt og hatt en stigende formkurve.

Mer?

Falla skal gå lagsprinten, og det kan ligge an til at det blir Ingvild Flugstad Østberg som er makker der.

Så har Falla også et lite øye til stafetten.

– Jeg vil jo ikke skyve noen ut av laget, men samtidig vil jeg gå. Kanskje jeg kan tilføre noen kvaliteter. Jeg tror de er aller mest nyttige på en førsteetappe, men jeg kan også gå ankeretappen, sier Falla.

Eide og Falla har delt rom ganske ofte siden dødsfallet. Etter målgang i Seefeld ble det noen følelsesladde øyeblikk for de to.

– For det første blir jeg veldig rørt. Det er på en måte vanskelig å beskrive det Mari og vi har vært gjennom. Hun har vært gjennom det ingen andre må få oppleve. Så står hun her med VM-bronse i dag. Det viser at alt er mulig, sier Falla om lagvenninnen.

Mamma

Et VM-gull på ski betyr ikke automatisk seiersfest. Dette var Fallas planer utover torsdagskvelden:

– Komme meg hjem, få en dusj og så ringe mamma.

Vinner Falla sprinten også i 2021, vil hun kopiere Marit Bjørgens tre strake VM-seirer i øvelsen fra 2011 til 2015.

(©NTB)