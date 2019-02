City-supporter kritisk skadd etter mesterligaoppgjør

NTB Sport

Politiet i Gelsenkirchen opplyser at en 32 år gammel City-supporter tilsynelatende ble slått og fikk en traumatisk hjerneskade etter å ha falt nær borteseksjonen på Schalkes hjemmebane.

Supporterne ble fraktet til sykehus, og tilstanden hans beskrives som kritisk.

Det lokale politiet etterforsker et sammenstøt mellom to Schalke- og to City-supportere som resulterte i skaden.

– Klubben samarbeider med Manchester-politiet og det tyske politiet for å skaffe mer informasjon, skriver Manchester City i en pressemelding.

Klubbpersonell har blitt i Tyskland for å støtte familien til den skadde supporteren.

City vant åttedelsfinaleoppgjøret mot Schalke 3-2. Returoppgjøret spilles 12. mars.

