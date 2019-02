Chelsea sendte Andreas Vindheims Malmö ut av europaligaen

NTB Sport

Uwe Röslers menn hadde en tøff oppgave i vente, men en sen scoring av Anders Christiansen i første oppgjør ga svenskene håp på Stamford Bridge. Selv om skåningene startet friskest, klarte de ikke å overliste Chelsea-målvakt Willy Caballero.

Istedenfor var det Malmös sisteskanse Johan Dahlin som måtte plukke ballen ut av nettet. Den tidligere Lyn-keeperen måtte se seg overlistet av Olivier Giroud, Ross Barkley og Callum Hudson-Odoi, som sikret 3-0 og hjemmejubel på Stamford Bridge.

Chelsea holder dermed koken i Europas nest gjeveste klubbturnering, som London-klubben vant i 2013.

Seieren var en nødvendighet for den hardt pressede Chelsea-manageren Maurizio Sarri. Storklubben har levert svært varierende resultater den siste tiden, og en europaligaexit mot Malmö kunne fort betydd kroken på døra for italieneren.

Turbokontring

Chelseas første scoring kom i etterkant av et innlegg fra Andreas Vindheim, som spilte hele kampen. Da bergenserens innlegg til slutt endte i klypene på Caballero, satte blåtrøyene på turboen. Keeperen serverte midtbanemotoren Ngolo Kanté, som tredde Willian alene gjennom på venstrekanten. Brasilianerens lave, presise innlegg endte perfekt i beina på Giroud, som enkelt satte inn 1-0 etter 54 minutter.

Giroud-scoringen gjorde Malmös muligheter for avansement knøttsmå, og vondt ble til verre da Rasmus Bengtsson fikk sitt annet gule kort for kvelden kvarteret før slutt. På det påfølgende frisparket doblet Barkley ledelsen. Ti minutter tidligere fikk briten en scoring korrekt annullert for offside.

Callum Hudson-Odoi fastsatte resultatet til 3-0 da han banket en markkryper ned i lengste hjørne fra kort hold. Nok en gang var det Willian som hadde tatt på seg servitørrollen.

Mange nordmenn ute

Omar Elabdellaoui var ikke i Olympiakos-troppen mot Dinamo Kiev da grekerne måtte gi tapt 0-1 borte og 2-3 sammenlagt. Heller ikke landslagskollega Martin Linnes var i troppen for Galatasaray som røk ut mot Benfica med 0-0 borte og 1-2 sammenlagt.

Skadeproblemer gjorde at Sander Berge ikke var med da Genk røk ut mot Slavia Praha med 1-4 sammenlagt. Veton Berisha var utestengt for gule kort da Rapid Wien ble slått ut av Inter med 0-4-tap borte og 0-5 sammenlagt.

Tidligere på kvelden røk Kristoffer Ajer og Celtic ut med 0-3 sammenlagt mot Valencia. Erling Braut Haaland satt på benken da Salzburg slo Brugge 5-2 sammenlagt, mens Fredrik Gulbrandsen var skadd.

Åttedelsfinalen trekkes fredag. Kampene spilles 7. og 14. mars.

(©NTB)