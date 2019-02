Sarri frykter ikke for jobben

NTB Sport

Akkurat i europaligaen ligger Chelsea bra an etter 2-1-seier på bortebane i første kamp. 0-6-tapet mot Manchester City i forrige ligakamp og mandagens hjemmetap mot Manchester United i FA-cupen har derimot fått fansen til å rope på Sarris avgang.

– Jeg må tenke at jeg skal være manager i Chelsea i lang tid, ellers kan jeg ikke jobbe. Jeg er ikke sikker på at jeg vil være her lenge, men jeg må tro det. Jeg ønsker å jobbe med langsiktige mål, sa italieneren på en pressekonferanse onsdag, ifølge BBC.

– I dette øyeblikket er det selvfølgelig vanskelig å tro at vi kan vinne tre-fire kamper på rad. Men som dere vet, i fotballen kan alt snu på én dag. Vi trenger først og fremst en god prestasjon og et godt resultat, og med mer selvtillit kan vi få til hva som helst, fortsatte Sarri, som samtidig kunne fortelle at han ikke har snakket med Chelsea-eier Roman Abramovitsj denne uken.

Tviholder på «Sarri-ball»

Den tidligere Napoli-sjefen gjør det klart at han ikke villig til å vike fra sitt ballbesittende 4-3-3-system som er blitt kjent som «Sarri-ball».

– Systemet er ikke et problem. Jeg vet veldig godt at når vi ligger under så må jeg sette inn en spiss, og når vi leder må jeg sette inn en forsvarsspiller. Men jeg ønsker å se fotballen på en annen måte, sier Sarri.

Han kan bli nødt til å gjøre endringer i laget mot Malmö. Tre dager senere venter Manchester City i ligacupfinalen.

– Kanskje. Men det viktigste er å endre det mentale, ikke personellet.

(©NTB)